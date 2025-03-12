Новый электросамокат «Яндекса»: удобнее, легче, безопаснее

В этом году арендовать электросамокат в Москве станет проще. Новый самокат от «Яндекса» получил «умную» кнопку, которая позволяет взять транспорт в прокат без приложения — достаточно нажать на руль. Плюс ко всему, самокат стал легче, устойчивее и безопаснее, а освещение и сигнальные индикаторы сделают поездки комфортнее даже ночью.

Чтобы арендовать самокат, больше не нужно доставать телефон и открывать приложение. Встроенный модуль интернета вещей (IoT) соединяется со смартфоном по Bluetooth, проверяет безопасность, и аренда начинается автоматически.

Кнопка также позволяет приостанавливать аренду или завершать поездку.

В апреле «Яндекс» завершит тестирование, и все самокаты компании в Москве получат новую систему.

Безопасность на новом уровне

Обновлённый самокат стал умнее и точнее определяет зоны со скоростными ограничениями или участки, где кататься запрещено.

Световые индикаторы теперь сигнализируют другим участникам движения о поворотах и торможении.

Автоматический фонарь освещает дорогу на 10 метров вперёд в тёмное время суток.

Новая конструкция делает самокат более устойчивым даже при резких манёврах.

Легче, удобнее, практичнее

Обновлённый электросамокат стал на 3 кг легче, а увеличенное переднее колесо и новая платформа обеспечивают устойчивость даже на сложных участках. Удобные ручки для переноски помогут легко переносить самокат по лестницам и находить его среди других.

На корпусе теперь напечатаны ключевые правила:

Возраст 18+

Переходить дорогу пешком

Не кататься вдвоём

Не брать самокат после употребления алкоголя

В этом сезоне новые модели будут доступны только в Москве, а к 2025 году весь парк «Яндекс Go» полностью обновится.