Новый электросамокат «Яндекса»: удобнее, легче, безопаснее

В этом году арендовать электросамокат в Москве станет проще. Новый самокат от «Яндекса» получил «умную» кнопку, которая позволяет взять транспорт в прокат без приложения — достаточно нажать на руль. Плюс ко всему, самокат стал легче, устойчивее и безопаснее, а освещение и сигнальные индикаторы сделают поездки комфортнее даже ночью.
Чтобы арендовать самокат, больше не нужно доставать телефон и открывать приложение. Встроенный модуль интернета вещей (IoT) соединяется со смартфоном по Bluetooth, проверяет безопасность, и аренда начинается автоматически.
Кнопка также позволяет приостанавливать аренду или завершать поездку.
- В апреле «Яндекс» завершит тестирование, и все самокаты компании в Москве получат новую систему.
- Безопасность на новом уровне
Обновлённый самокат стал умнее и точнее определяет зоны со скоростными ограничениями или участки, где кататься запрещено.
- Световые индикаторы теперь сигнализируют другим участникам движения о поворотах и торможении.
- Автоматический фонарь освещает дорогу на 10 метров вперёд в тёмное время суток.
- Новая конструкция делает самокат более устойчивым даже при резких манёврах.
- Легче, удобнее, практичнее
Обновлённый электросамокат стал на 3 кг легче, а увеличенное переднее колесо и новая платформа обеспечивают устойчивость даже на сложных участках. Удобные ручки для переноски помогут легко переносить самокат по лестницам и находить его среди других.
На корпусе теперь напечатаны ключевые правила:
- Возраст 18+
- Переходить дорогу пешком
- Не кататься вдвоём
- Не брать самокат после употребления алкоголя
В этом сезоне новые модели будут доступны только в Москве, а к 2025 году весь парк «Яндекс Go» полностью обновится.