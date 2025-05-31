Новый игрок на индийском рынке: бренд AI+ готовит смартфон с упором на приватность

Компания NxtQuantum Shift Technologies под руководством Мадхава Шета анонсировала первый смартфон под маркой AI+. Устройство обещает безопасность и адаптацию под индийский рынок. Всего через несколько дней после возвращения Alcatel на индийский рынок, Мадхав Шет (который также возглавляет NxtQuantum Shift Technologies) объявил о скором выходе нового смартфона под брендом AI+.

Пока технические характеристики держатся в секрете. Известно лишь, что:

Устройство будет работать на ОС NxtQuantum (предположительно на базе Android 15)

Основной акцент сделан на защите пользовательских данных

Смартфон разработан и производится в Индии специально для местного рынка

Первый AI+ смартфон появится в продаже в конце июня исключительно на Flipkart. Компания обещает раскрыть больше деталей по мере приближения даты релиза. Этот запуск особенно интересен, учитывая недавнее возвращение Alcatel и растущий спрос на безопасные смартфоны в Индии. Осталось дождаться конкретных характеристик и ценника.