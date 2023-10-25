Новый OnePlus 12 показан вживую — невероятный экран и тонкие рамки

Лю Цзоху, директор по продукции OPPO и одновременно основатель OnePlus, впервые продемонстрировал публике переднюю часть грядущей модели OnePlus 12 на мероприятии Qualcomm Snapdragon. Он также поделился информацией о том, что OnePlus 12 будет анонсирован в следующем месяце и будет первым смартфоном, оснащенным новейшим мобильным процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

На представленном изображении видно, что новый телефон обладает чрезвычайно узкими рамками и оригинальным изогнутым дизайном экрана. Ранее в этот день, OnePlus объявила, что OnePlus 12 будет первым устройством, включающим в себя процессор Snapdragon 8 Gen 3, и похвасталась, что нет конкурентов среди устройств данного класса.

Согласно официальному промо-ролику, OnePlus 12 будет представлен с 2K-экраном, который разрабатывался совместно с BOE и получил название "Восточный экран." Этот экран, по данным компании, стал первым 2K-дисплеем производства в Китае, который также установил 18 рекордов в оценке DisplayMate A+. Ориентальный экран использовал многоканальное снижение нагрузки и интегрировал алгоритмы подсветки для солнечных условий в свой дисплей P1. Эти усовершенствования привели к увеличению производительности экрана на 90%, снижению энергопотребления на 13%, и максимальной яркости в 2600 нит, что значительно превосходит стандартные 2K-экраны.

Согласно информации от блоггера @digitalchatstation, OnePlus 12 получит 6,82-дюймовый экран LTPO с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также оснащен перископической системой телеобъектива OV64B (основная камера пока не раскрывается). В арсенале устройства также будет аккумулятор емкостью 5400 мАч и быстрая проводная зарядка на 100 Вт, а также быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт. Управлять устройством будет новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Также ожидается поддержка ультратонкого оптического сканера отпечатков пальцев, USB 3.2 и недавно разработанного AAC линейного двигателя по оси X.