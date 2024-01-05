Новый патент раскрывает больше подробностей о внешнем дисплее Apple Vision Pro

Apple готовится представить свою новую гарнитуру Vision Pro, о которой было объявлено недавно. До настоящего момента разработчики могли использовать ее только для устранения ошибок и создания подходящих вариантов применения. В новом патенте отмечается, что Apple рассматривает возможность использования внешнего дисплея Vision Pro для отображения того, что пользователь видит внутри гарнитуры.

Apple подала патенты на различные варианты использования внешнего дисплея гарнитуры Vision Pro. Согласно The Verge, Apple исследует возможность отображения на внешнем экране информации о том, что происходит внутри устройства. Например, при использовании камеры для фотографирования на гарнитуре на внешнем экране может отображаться значок камеры, чтобы сообщить другим о том, что функция используется.

Такое использование внешнего экрана может быть полезным в различных сценариях, например, для контроля детей или для отслеживания того, какие функции гарнитуры используются. Однако пока неясно, будет ли эта функция включена по умолчанию или предоставит пользователям возможность настройки. Возможно, она будет частью системы родительского контроля или специальных функций. Однако стоит отметить, что это также может представлять риски для конфиденциальности, так как другие могут видеть, какие приложения или функции использует пользователь. Перед внедрением этой функции в VisionOS компании следует тщательно взвесить все плюсы и минусы.

На данный момент эта функция описана в патенте, и пока неизвестно, будет ли она реализована в предстоящей гарнитуре Vision Pro. Кроме того, Apple подала ряд других патентов, подчеркивающих различные варианты использования внешнего дисплея гарнитуры. На сцене было продемонстрировано, что Vision Pro оснащена функцией EyeSight, обеспечивающей владельцу связь с внешним миром, однако неизвестно, будет ли запатентованная функция конфликтовать с EyeSight в будущем.