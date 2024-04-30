Новый робот-пес от Boston Dynamics обзавелся шерстью

Boston Dynamics представила Sparkles — робота-пса Spot, одетого в специальный костюм, который придает ему вид огромной игрушечной собаки. Разработчики отметили, что это новшество предназначено для исследования «пересечений робототехники, искусства и развлечений».

На видео, которое было продемонстрировано, Sparkles танцует вместе с оригинальным Spot. Эти танцы стали возможны благодаря Choreographer — инструменту для создания и управления движениями под музыку через API Spot.

Инструмент Choreographer, доступный клиентам в сфере медиа и развлечений с прошлого года, уменьшает разрыв между творческим процессом традиционного хореографа и техническим процессом программирования робота. Как объяснили в компании, Choreographer анализирует физику Spot и окружающую среду, учитывая баланс, прежде чем следовать заданным шагам.

По словам представителей Boston Dynamics, благодаря спортивному интеллекту, заложенному в робота, можно давать инструкции более высокого уровня, а Spot справится с выполнением. Если задача физически невозможна или возникают проблемы, такие как скользкий пол, Spot находит альтернативное движение, наиболее приближенное к запрошенному, и выполняет его — подобно человеческому танцору.