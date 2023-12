Новый тизер Nothing Phone 2a намекает на меньшую камеру и упрошенную систему глифов

Новый телефон от Nothing, известный как Nothing Phone 2a, готовится к выходу на рынок, предложив более доступную альтернативу успешному Nothing Phone 2. Этот телефон, с кодовым названием Pacman/Aero и номером модели A142, позиционируется как устройство, находящееся между первым и вторым телефонами компании.

По утверждениям источника, Nothing Phone 2a будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200 и трехкамерной системой Glyph. Новая модель сохраняет некоторые характерные черты предыдущих телефонов, но с изменениями в дизайне, представленном на рендере. На задней панели виден круглый островок с двумя камерами, хотя дизайн этого устройства отличается от предыдущих утечек.

Что касается технических характеристик, Nothing Phone 2a обещает 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 мегапикселей, фронтальную камеру на 16 мегапикселей и емкий аккумулятор на 4920 мАч. Эти характеристики делают его привлекательным вариантом в среднем ценовом сегменте. Официальное представление ожидается на мероприятии компании в начале следующего года, где мы узнаем больше подробностей о новом Nothing Phone 2a.