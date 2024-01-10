NVIDIA бесплатно раздает видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition

NVIDIA представила свой новый графический процессор GeForce RTX 4080 SUPER, ориентированный на ультра-энтузиастов 4K и оснащенный архитектурой Ada Lovelace. Эта видеокарта, помимо своей высокой производительности, доступна по более низкой цене, чем стандартная RTX 4080, всего за 999 долларов США. Интересный момент заключается в том, что NVIDIA проводит розыгрыш, предоставляя возможность выиграть одну из этих видеокарт, которую лично подписал генеральный директор компании, Дженсен Хуанг.

Посетители выставки CES могут участвовать в розыгрыше, зарегистрировавшись на стенде NVIDIA CES или оставив комментарий с хэштегом #RTXUPER и лайкнув соответствующий пост. Это даст им шанс получить уникальную видеокарту.

Founders Edition новой NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER имеет стильное черное исполнение и известную двухосную конструкцию, представленную на выставке CES. Дополнительные детали о карте доступны здесь. Ниже представлены ключевые характеристики:

Характеристики графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER включают полный кристалл AD103 с рекордсменной памятью G6X в мире. Графический процессор AD103-400 (PG139 SKU 355) обладает 10 240 ядрами, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэш-памяти второго уровня. Частоты работы процессора увеличены по сравнению с вариантом RTX 4080 Non-SUPER: базовая частота 2295 МГц и ускорение 2550 МГц. Видеокарта использует 256-битный интерфейс шины и 16 ГБ памяти GDDR6X с ускоренной скоростью до 23 Гбит/с, что делает ее самым быстрым решением G6X в мире. TGP карты остается на уровне RTX 4080 Non-SUPER, равным 320 Вт. Карта поддерживает передовые технологии кодирования NV, включая AV1 и H.264.