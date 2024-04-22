NVIDIA будет сотрудничать с Японией для создания квантового суперкомпьютера ABCI-Q

Nikkei Asia сообщает, что Национальный институт передовой промышленности и технологий (AIST) Японии разрабатывает квантовый суперкомпьютер, чтобы укрепить свои позиции в этом специфическом сегменте. Новый проект, именуемый ABCI-Q, полностью опирается на технологии ускоренных и квантовых вычислений от NVIDIA, что предполагает высокую производительность и эффективность системы. Японский суперкомпьютер также создается в сотрудничестве с компанией Fujitsu.

Говоря о возможностях японского ABCI-Q, NVIDIA заявила в предыдущем блоге, что планирует интегрировать свою платформу NVIDIA CUDA-Q в систему. Этот инструмент с открытым исходным кодом позволяет пользователям работать с квантово-классическими приложениями. CUDA-Q станет неотъемлемой частью суперкомпьютера, облегчая интеграцию соответствующих центральных и графических процессоров. Кроме того, компания планирует установить 2000 графических процессоров NVIDIA H100 AI, которые будут объединены новейшим NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.

Японский суперкомпьютер ABCI-Q станет частью фазы технологических инноваций в стране, где планируют использовать преимущества текущих технологий, таких как квантовые вычисления и искусственный интеллект, для укрепления позиций в ключевых отраслях. Несколько месяцев назад генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг встречался с президентом Японии Фумио Кисидой, чтобы обсудить расширение сотрудничества в различных секторах и обеспечение стабильных поставок оборудования для искусственного интеллекта в Японии. Проект ABCI-Q является лишь одним из шагов на пути к расширенному сотрудничеству между Японией и NVIDIA.