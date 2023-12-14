NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER поступит на полки магазинов 17 января, 4070 Ti SUPER - 24-го, а 4080 SUPER - 31 января

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, включая RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER, поступят в розничную продажу в январе.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER будут доступны в январе: 4070 SUPER - 17 числа, 4070 Ti SUPER - 24 числа, 4080 SUPER - 31 числа.

NVIDIA готовит к запуску линейку графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, которая будет представлена 8 января на CES 2024. После представления NVIDIA позволит партнерам AIB начать маркетинговые кампании для своих линеек. Недавнее обновление AIC позволило технологическим утечкам получить информацию о сроках поступления этих GPU в продажу, которые, как сообщает ITHome (через форумы Chinese Board Channel):

Презентация NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER: 8 января

Запуск продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: 17 января

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 24 января

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: 31 января

Трио семейства RTX 40 SUPER будет представлено в тот же день, но их фактическая доступность будет отличаться. Зеленая команда намерена выпустить все три продукта в течение одного января, и RTX 4070 SUPER станет первой на рынке с датой запуска 17 января, затем RTX 4070 Ti SUPER 24 января и, наконец, RTX 4080 SUPER 31 января. Все карты будут выпущены с разницей в неделю, что должно дать рецензентам достаточно времени для тестирования, а AIB - для работы над маркетингом своих последних продуктов.

Что интересно в связи с предстоящим запуском, так это то, что мы до сих пор ничего не слышали о дизайне Founders Edition от NVIDIA. AIB будут предлагать ряд новых и обновленных пользовательских дизайнов, и пока мы ничего не слышали о модели FE, хотя у NVIDIA есть возможность немного обновить дизайн, возможно, с новым логотипом "SUPER" на них?

Спецификации и производительность NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

Начиная с верхней части, у нас есть NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, которая, как ожидается, будет использовать графический процессор AD103-400 (PG139 SKU 355) с полными 10 240 ядрами, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэша L2. Чип будет использовать 256-битный шинный интерфейс, что предполагает наличие 16 ГБ памяти GDDR6X, как и у RTX 4080 Non-SUPER. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER будет обладать тем же ТГП, что и RTX 4080 Non-SUPER - 320 Вт.

Что касается производительности, то ожидается, что видеокарта будет на 3-5% быстрее RTX 4080 Non-SUPER, что не является огромным приростом, но пользовательские модели обеспечат прирост производительности до 10%. NVIDIA еще не определилась с ценой на линейку SUPER, но этот небольшой прирост производительности должен помочь карте быть быстрее, чем Radeon RX 7900 XTX, и если она будет стоить около $1000-$1100 в США, то это будет очень конкурентоспособно.

Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Далее у нас NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая будет оснащаться графическими процессорами AD103-275 / AD102-175 (PG141 SKU 323) с 8 448 ядрами в обоих вариантах и 48 МБ кэша L2. Видеокарта также будет оснащена 16 ГБ памяти GDDR6, что на 4 ГБ больше, чем у RTX 4070 Ti Non-SUPER, и поддерживает 256-битный интерфейс шины. Мощность видеокарты составит 285 Вт, как и у Non-SUPER.

Что касается производительности, то графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB обеспечит прирост производительности в среднем на 15% по сравнению с вариантом Non-SUPER и должен составить достойную конкуренцию Radeon RX 7900 XT при возможно более низкой цене.

Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

И наконец, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, которая, как сообщается, будет поставляться в конфигурациях AD104-350 или AD103-175 SKU (PG141 SKU 335) с одинаковыми 7 168 ядрами в обоих вариантах. Ожидается, что графический процессор получит 48 МБ кэша L2. Похоже, что эта карта будет использовать 12 ГБ памяти GDDR6X с тем же 192-битным интерфейсом шины. Что касается RTX 4070 SUPER, то карта будет иметь на 20 Вт более высокий TBP, чем существующая 4070 с 220 Вт.

Что касается производительности, то NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER должна быть примерно на 14% быстрее, чем RTX 4070 Non-SUPER. Видеокарта также получит новый разъем питания CEM 5.1 Gen5. Существующие видеокарты RTX 4070 оснащаются либо 8-контактным, либо 12-контактным разъемом питания (поставляется с переходником).

Итак, с точки зрения производительности, от графических процессоров NVIDIA RTX 40 SUPER можно ожидать примерно следующее (производительность основана на референсных спецификациях):

RTX 4080 SUPER vs RTX 4080: +3-5% быстрее в среднем

RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti: в среднем на +15% быстрее

RTX 4070 SUPER vs RTX 4070: +14% быстрее в среднем

Семейство графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER будет представлено на выставке CES 2024, а запуск "ожидается" в том же месяце. Цены не были подтверждены ни для одного ритейлера или партнера, и не ожидайте, что они будут окончательно утверждены до последней минуты.