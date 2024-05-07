NVIDIA GeForce RTX 5080 может появиться раньше RTX 5090

Многие пользователи ПК с нетерпением ждут следующего поколения графических процессоров от NVIDIA. И хотя "зеленая" команда пока ничего не объявила, авторитетный инсайдер kopite7kimi утверждает, что RTX 5080 выйдет раньше RTX 5090.

Если это действительно произойдет, NVIDIA может следовать графику выпуска, похожему на тот, что мы видели с серией RTX30. В 2020 году NVIDIA выпустила сначала NVIDIA RTX 3080, а затем RTX 3090. Загвоздка в том, что и RTX 3080, и RTX 3090 вышли в один и тот же месяц.

По слухам, NVIDIA может выпустить только одну модель GPU в 2024 году. И если RTX 5080 выйдет раньше RTX 5090, то мы получим только первую модель, а не вторую. Таким образом, NVIDIA GeForce RTX 5090 может оказаться в начале 2025 года.

Опять же, это лишь спекуляции и слухи. NVIDIA еще ничего не объявила официально.