NVIDIA готовит специальную версию мобильной GeForce RTX 3050 для процессоров нового поколения

NVIDIA ещё не завершила работу с RTX 3050. Хотя эта видеокарта начального уровня, она всё равно получит обновление. В базе данных PCI-ID обнаружены данные о новой версии RTX 3050, что подтверждает её разработку.

Речь идёт о ноутбучной версии NVIDIA GeForce RTX 3050, построенной на архитектуре Ampere. Сейчас рынок GPU доминирует графическими процессорами на базе архитектуры Ada Lovelace как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. NVIDIA планирует оснастить RTX 3050 архитектурой Ada.

В новой линейке графических процессоров Ada для ноутбуков уже есть RTX 4050, поэтому логично, что обновление RTX 3050 с новой архитектурой не изменит название модели, чтобы не путать пользователей. В базе данных указано название графического процессора как "AD106M [GeForce RTX 3050 A Laptop GPU]". Буква "A" в конце обозначает более новую версию RTX 3050 на архитектуре Ada.

Текущий ноутбучный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3050 использует чип Ampere GA107, тогда как его настольная версия работает на улучшенном чипе GA106. Новая версия RTX 3050 будет основана на мобильном чипе "AD106". Чип AD106 используется в настольной RTX 4060 Ti и предлагает 4352 ядра CUDA, тогда как текущий RTX 3050 имеет только 2048 ядер. Таким образом, AD107 был бы достаточно мощным для RTX 3050 A, поскольку он может быть сокращён до 2560 ядер, как в RTX 4050, и поддерживает до 3072 ядер в RTX 4060.

Тем не менее, NVIDIA выбрала чип AD106, и новый графический процессор уже подтверждён их драйверами, по данным Videocardz.

Дата выхода NVIDIA GeForce RTX 3050 A пока неизвестна, и информации о её полных характеристиках нет. Текущий мобильный RTX 3050 оснащён 4 ГБ GDDR6 VRAM на 128-битной шине памяти и имеет эффективную скорость памяти 12 Гбит/с. AD106 использует ту же шину памяти, так что она, вероятно, будет перенесена на новую RTX 3050 A. Однако пока неизвестно, будет ли у 3050 A увеличена скорость памяти.