NVIDIA на стероидах: прибыль за третий квартал выросла на 588%, а выручка — на 206%

Компания NVIDIA продолжила агрессивный рост в третьем квартале 2024 финансового года. NVIDIA опубликовала отчет о прибылях и убытках за квартал, показав, что доход компании вырос на 206% в годовом исчислении и составил 18,12 долларов за этот период. Этот рост последовал за кварталом прошлого года, который пришелся на период спада в полупроводниковой индустрии. Трехзначный процентный рост доходов NVIDIA был достигнут благодаря тому, что доходы ее основного подразделения, занимающегося центрами обработки данных, выросли на 279% в годовом исчислении и составили $14 млрд. по сравнению с невероятными $3,8 млрд. в квартале прошлого года.

Прибыль NVIDIA составила 10 млрд. долларов, продемонстрировав еще один шокирующий рост на 588% по сравнению с 1,4 млрд. долларов в квартале прошлого года. Аналитики ожидали, что доход за квартал составит 16,2 млрд. долл.

Не каждый день многомиллиардная компания демонстрирует высокий трехзначный рост прибыли, но это справедливо в отношении результатов NVIDIA за третий квартал 2024 финансового года. В третьем квартале не только выручка компании выросла на 206%, но и операционная и чистая прибыль в размере $11,5 млрд. и $10 млрд. выросли на 652% и 588% соответственно.

Еще более приятным сюрпризом для команды зеленых стало то, что в этом квартале также повысилась маржа компании после того, как инфляция в США сохранила тенденцию к снижению на фоне быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Валовая маржа NVIDIA - отношение прибыли после покрытия прямых затрат к общему объему продаж — составила 75% в течение квартала, увеличившись на 18,9% по сравнению с кварталом прошлого года, что позволило обеспечить поступление большего объема продаж в отчет о прибылях и убытках.

В сегментном разрезе сегмент центров обработки данных принес компании 14,5 млрд. долл. и стал лидером как в абсолютном выражении, так и по темпам роста. Доход от ЦОД вырос на 279%, за ним следует подразделение профессиональной визуализации.

Что очень важно для NVIDIA, ее игровое подразделение также показало хорошие результаты в этом квартале. С первого квартала предыдущего финансового года по четвертый квартал в этом подразделении наблюдалось последовательное падение доходов. Это было связано с тем, что высокая инфляция и избыток предложения подавляли спрос на продукцию, а теперь, похоже, ситуация с играми стабилизируется. В течение квартала доход этого подразделения составил 2,8 млрд. долларов, что соответствует 81% годового роста, и это стало глотком свежего воздуха по сравнению с предыдущими результатами.

Финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс (Collette Kress) объяснила восстановление игрового бизнеса стабилизацией цепочки поставок, отметив, что "рост отражает увеличение продаж партнерам после нормализации уровня запасов в канале. Последовательный рост отражает высокий спрос на наши графические процессоры серии GeForce RTX 40 в преддверии школьных занятий и начала праздничного сезона".

Однако г-жа Кресс предупредила, что санкции, наложенные на продукты ее компании и препятствующие их продаже в Китай, Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны, нанесут ущерб доходам NVIDIA от центров обработки данных в текущем квартале. По ее словам, продажи этих продуктов обеспечили примерно 20%-25% продаж центров обработки данных в предыдущие кварталы, и это может сказаться и на показателях 4 квартала FY2024.

В текущем квартале NVIDIA намерена получить доход в размере 20 млрд. долл. Акции компании колебались на вторичном рынке, несмотря на превышение прибыли на акцию в 69 центов, поскольку инвесторы могут учесть замедление продаж центров обработки данных в связи с санкциями и задуматься над процентными показателями, представленными финансовым директором.