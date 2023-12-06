NVIDIA планирует выпуск бюджетной игровой видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3050 объявлен о своем выпуске в начале 2024 года с уменьшенными характеристиками по сравнению с моделью 8 ГБ, которую он заменит.

Ранее уже появлялась информация о том, что NVIDIA работает над моделью GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти и сниженными характеристиками для предложения более доступной цены. Теперь на форумах китайского Board Channel появилась дополнительная информация о характеристиках этого конкретного SKU.

Новый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3050, согласно данным, будет основан на SKU GA107-325-Kx и использует печатную плату PG173 SKU16. У него будет 2048 ядер, что на 20% меньше, чем у модели с 8 ГБ памяти. Частота ядра поддерживается на уровне 1470 МГц, что на 17% ниже, чем у модели с 8 ГБ памяти. Относительно памяти рассматривается 6 ГБ видеопамяти и 96-битный интерфейс шины, в отличие от 8 ГБ видеопамяти и 128-бит, представленных в исходной модели.

Сокращение технических характеристик позволит некоторым конструкциям обходиться без внешнего источника питания, и общее энергопотребление также немного снизится, ожидается, что карта будет потреблять от 70 до 100 Вт. Важным аспектом остается поддержка четырехэкранных выходов с тремя выходами DP и одним выходом HDMI.

По всей видимости, создание этой модели обусловлено желанием NVIDIA предложить что-то массовому рынку начального уровня, что осталось за пределами серии RTX 40. Ожидается, что стоимость карты составит менее 200 долларов США, что приведет к конкуренции с графическими процессорами RX 6600 и Arc A580/A750. Известно, что модель RTX 3050 8 ГБ снимается с производства, а 6 ГБ будет оставаться на позиции начального уровня до появления чего-то нового. Планируется выпуск RTX 3050 6 ГБ в январе 2024 года.