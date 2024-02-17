NVIDIA представляет новейший суперкомпьютер Eos

NVIDIA представила свой суперкомпьютер Eos, который является высокопроизводительной системой масштаба центра обработки данных, специально предназначенной для приложений искусственного интеллекта.

Важность суперкомпьютеров растет, особенно с увеличением акцента на разработки, связанные с искусственным интеллектом. Интеграция этой технологии в потребительские приложения требует большего, чем просто "мозги", и именно здесь в игру вступают центры обработки данных, такие как Eos, обеспечивая необходимую вычислительную мощность для достижения нужного уровня разработки. "Фабрика искусственного интеллекта" от NVIDIA, Eos, заняла 9-е место в списке Top500.org.

В конкретных числах, суперкомпьютер Eos оснащен 576 системами NVIDIA DGX H100, каждая из которых содержит восемь новейших графических процессоров AI H100 от Team Green (всего 4608 графических процессоров). Чтобы соединить их все, NVIDIA использует архитектуру Quantum-2 InfiniBand, которая поднимает возможности Eos на новый уровень. Объединив все это, суперкомпьютер Eos обеспечивает колоссальную производительность FP8 в 18,4 эксафлопс, что делает его ключевым инструментом для NVIDIA в продвижении в индустрии генеративного искусственного интеллекта, так как такая вычислительная мощность дает им преимущество.

Суперкомпьютер NVIDIA Eos действительно является технологическим чудом, и усилия команды Green по поддержанию актуальности и работоспособности системы делают его огромным вкладом в индустрию искусственного интеллекта. EOS - одно из многих суперкомпьютерных приложений, где мы увидим преобладание графических процессоров с искусственным интеллектом, и 2024 год станет важным для этого сегмента.