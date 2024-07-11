NVIDIA проапгрейдили сферу Лас-Вегаса с помощью RTX A6000

Компания NVIDIA объявила, что знаменитая сфера в Лас-Вегасе, часто фигурирующая в новостях, работает на базе ее графических процессоров RTX.

Сфера — это новая главная достопримечательность Лас-Вегаса, охватывающая площадь около 750 000 квадратных футов. Это не просто стандартная сфера, а архитектурное чудо, оснащенное множеством светодиодов, которые используются для создания различных эффектов. Она даже отображает смайлик, который следит за движением автомобилей на шоссе или самолетов в небе.

Согласно данным NVIDIA, Vegas Sphere работает на 150 графических процессорах RTX A6000, каждый из которых имеет более 10 тысяч ядер, 48 ГБ памяти и 300 Вт TDP. В сумме это 1 612 800 ядер, 7 200 ГБ памяти GDDR6 и энергопотребление в 45 000 Вт при максимальной нагрузке.

Эти 150 графических процессоров NVIDIA RTX связаны между собой с помощью современных технологий, таких как BlueField DPU и ConnectX-6 Dx NIC, работающих на программных платформах DOCA Firefly Service и NVIDIA Rivermax Software. Эти технологии совместно управляют 16 дисплеями 16K внутри сферы и 1,2 миллионами программируемых светодиодов снаружи.

Интересно наблюдать, как графические процессоры используются в таких нетрадиционных областях, и мы с нетерпением ждем, где еще графические процессоры RTX от NVIDIA найдут применение в будущем.