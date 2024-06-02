NVIDIA раскрыла подробности о графических процессорах следующего поколения

NVIDIA недавно подтвердила свою архитектуру графического процессора следующего поколения под названием Rubin, анонсировав графические процессоры Rubin и Blackwell, а также новый процессор Vera.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг неожиданно представил новую архитектуру графического процессора Rubin, названную в честь американского астронома Веры Рубин, известной своими исследованиями темной материи и скоростей вращения галактик. Хотя NVIDIA недавно представила платформу Blackwell, компания ускоряет реализацию своей дорожной карты, предлагая новый графический процессор каждый год.

Начнем с Blackwell: первая итерация графических процессоров Blackwell (B100/B200) появится в центрах обработки данных в конце этого года. NVIDIA также планирует выпустить усиленную версию с памятью 12Hi на 8 сайтах вместо 8Hi. Этот чип ожидается к выпуску в 2025 году.

Следом за Blackwell, NVIDIA выпустит графические процессоры следующего поколения Rubin. Графические процессоры Rubin R100 войдут в линейку R-серии и, как ожидается, начнут массовое производство в четвертом квартале 2025 года. Решения DGX и HGX на базе Rubin начнут производиться в первой половине 2026 года. По словам NVIDIA, платформа Rubin будет доступна к 2026 году, а версия Ultra — в 2027 году. Графические процессоры Rubin будут использовать память HBM4.

Таким образом, ожидается:

Blackwell (2024) -> Blackwell Ultra (2025)

Rubin (2026) -> Rubin Ultra (2027)

Графические процессоры NVIDIA Rubin R100 будут использовать дизайн сетки 4x (по сравнению с 3,3x у Blackwell) и будут изготовлены с использованием технологии упаковки TSMC CoWoS-L на узле N3. TSMC планирует к 2026 году выпуск чипов с размером сетки до 5,5x и подложкой 100x100 мм, позволяющей разместить до 12 сайтов HBM по сравнению с 8 сайтами в текущих корпусах 80x80 мм. В будущем планируется переход на конструкцию SoIC с размером сетки более 8x в конфигурации корпуса 120x120 мм.

Также сообщается, что NVIDIA будет использовать следующего поколения DRAM HBM4 для своих графических процессоров R100. В настоящее время компания использует HBM3E для графических процессоров B100 и планирует обновить эти чипы на HBM4 к концу 2025 года, когда начнется массовое производство памяти. Ожидается, что графические процессоры R100 будут запущены в производство примерно в это же время. Samsung и SK Hynix планируют начать разработку HBM4 с 16-Hi стеками в 2025 году.

NVIDIA также обновит процессор Grace для модуля Superchip GR200, который будет содержать два графических процессора R100 и обновленный процессор Grace на 3-нм техпроцессе TSMC. В настоящее время процессор Grace построен на 5-нм техпроцессе TSMC и содержит 72 ядра, что в общей сложности составляет 144 ядра в решении Grace Superchip. Подтверждено, что новый процессор ARM следующего поколения будет называться Vera.

Одним из главных приоритетов NVIDIA с графическими процессорами Rubin R100 станет энергоэффективность. Компания стремится снизить энергопотребление своих чипов для центров обработки данных, одновременно увеличивая их возможности в области искусственного интеллекта. Хотя графические процессоры R100 выйдут не скоро, и их анонс не ожидается до следующего GTC, впереди у NVIDIA много интересных разработок в сегменте искусственного интеллекта и центров обработки данных.