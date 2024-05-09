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NVIDIA тестирует модули охлаждения для GeForce RTX 50 "Blackwell"

Ожидается, что игровые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" появятся на рынке во второй половине текущего года, вероятно, их представят в конце третьего квартала, а выпуск запланирован на четвертый квартал. По последним слухам, первыми мы увидим GeForce RTX 5080, а затем GeForce RTX 5090, что свидетельствует о том, что NVIDIA сосредоточится на сегменте ультра-энтузиастов перед переходом к более массовым продуктам.

Согласно последнему заявлению Benchlife, NVIDIA уже начала работу над системами охлаждения для своих будущих графических процессоров. Исходя из данных от производителей охлаждающего оборудования, NVIDIA уже проводит тестирование и проверку модулей охлаждения, которые будут использованы в игровых графических процессорах GeForce RTX 50 "Blackwell".

Кроме того, был выделен четырехэтапный план, указывающий на то, что вначале основное внимание будет уделено ультра-энтузиастам, а затем последуют высокопроизводительные, массовые и бюджетные видеокарты в линейке GeForce RTX 50. Важно отметить, что наибольшая тестируемая мощность составляет 600 Вт, а наименьшая - 250 Вт. Это напоминает ситуацию с графическими процессорами серии GeForce RTX 30, где ожидалось, что TDP превысит 600 Вт, но фактически энергопотребление оказалось значительно ниже.

Например, хотя GeForce RTX 4090 имеет TDP 450 Вт, фактическое энергопотребление в играх обычно составляет около 400 Вт, как и у других моделей линейки. В результате все графические процессоры Ada Lovelace "GeForce RTX 40" оказались более энергоэффективными, чем предыдущее поколение Ampere. Тем не менее, NVIDIA экспериментировала с различными кулерами на стадии прототипов, чтобы проверить возможности своей игровой архитектуры.

Кроме того, Benchlife сообщает, что в 2024 году AMD, скорее всего, не выпустит новые чипы Radeon RX 8000, что означает, что NVIDIA будет играть главную роль в этом сегменте.