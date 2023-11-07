NVIDIA выпустит GeForce RTX 4070 Ti SUPER — странное наименование подтверждает коробка видеокарты

Семейство NVIDIA GeForce RTX 40 "SUPER" хорошо известно, но один конкретный продукт - GeForce RTX 4070 Ti SUPER - привлек внимание из-за необычного наименования. Некоторые источники были критичны к решению NVIDIA использовать данную схему наименования. Однако последняя утечка упаковки от MEGAsizeGPU, возможно, подтверждает наличие данного продукта.

Упаковка, если она реальна, подтверждает использование бренда "SUPER" в серии NVIDIA GeForce RTX 40. Логотип "SUPER" оформлен в стиле шрифта, похожем на серию RTX 40, но более агрессивно, как в серии RTX 20 "SUPER". Остается интересным, какого цвета будет дизайн карты - зеленый, серебряный или черный. Вероятно, карты будут иметь дизайн, схожий с Founders Edition, с некоторыми небольшими изменениями, а конкретные варианты будут представлены партнерами по производству.

Информация гласит, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER будет оснащена графическими процессорами AD103-275 / AD102-175, оба с 8448 ядрами и 48 МБ кэш-памяти второго уровня. TBP GeForce RTX 4070 Ti SUPER ожидается близким к 285 Вт, что соответствует текущей модели 4070 Ti.

В итоге, увеличение количества ядер, по слухам, будет следующим:

RTX 4080 SUPER против RTX 4080, увеличение количества ядер на 5% (10240 против 9728).

RTX 4070 Ti SUPER против RTX 4070 Ti, увеличение количества ядер на 10% (8448 против 7680).

RTX 4070 SUPER против RTX 4070, увеличение количества ядер на 22% (7168 против 5888).

Считается, что семейство NVIDIA GeForce RTX 40 "SUPER" Refresh будет потреблять энергию, сравнимую с не-"SUPER" версиями, и будет иметь схожие ценовые категории. По последним слухам, серия NVIDIA GeForce RTX 40 "SUPER" официально будет представлена на выставке CES 2024, которая состоится через несколько месяцев. Ожидайте новых утечек по мере приближения к дате официального выпуска.