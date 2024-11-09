Обнаружен патент Sony на контроллер с кнопкой перемотки

Возможность мгновенно отменить последнее действие в игре могла бы заметно облегчить жизнь геймерам, особенно в одиночных играх. Похоже, что Sony планирует внедрить эту функцию, добавив на геймпад специальную кнопку для быстрой перемотки. Недавно стало известно, что компания запатентовала идею кнопки, которая позволит откатиться назад в игровом процессе прямо с контроллера.

Согласно информации от Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), патент был опубликован 31 октября, хотя заявка была подана более полутора лет назад. В патенте указано, что новая кнопка заменит текущую кнопку «Поделиться» на контроллерах PlayStation. Нажатие или удержание этой кнопки позволит вернуться назад во времени — либо прямо в игре, либо в записи геймплея.

Хотя функция перемотки не нова сама по себе, её интеграция в геймпад открывает интересные возможности. Это может означать, что Sony планирует выпустить игру, где такая механика будет востребована, или призывает разработчиков использовать её в будущих проектах. Возможно, Sony вдохновилась функцией перемотки, добавленной Nintendo в эмуляцию игр на Switch Online, и стремится применить эту идею на PlayStation 5, учитывая возможности её быстрого флеш-накопителя и мощной начинки.

Правда, стоит помнить, что эта кнопка вряд ли будет работать во всех играх. Например, в многопользовательских проектах с синхронизированным игровым процессом между игроками её реализация, скорее всего, невозможна.