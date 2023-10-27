Обнаружены обновленные процессоры Intel Core i9-14900HX и Core i7-14700HX для ноутбуков

Появились утечки относительно высокопроизводительных процессоров Intel Raptor Lake-HX Refresh, разработанных для ноутбуков. Среди них Core i9-14900HX и Core i7-14700HX. Intel, кажется, предоставила доступ к этим процессорам своим партнерам, и они будут ориентированы на высокопроизводительные ноутбуки.

В числе новых процессоров представлен топовый Intel Core i9-14900HX. Этот чип ожидается сохранить 8+16 конфигурацию, присущую Core i9-13900HX, и будет поддерживать увеличение тактовой частоты для дополнительной производительности. Примечательно, что этот процессор был замечен в ноутбуке ASUS ROG STRIX SCAR 16 «G634JYR», который также оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 и 64 ГБ памяти DDR5-5600.

Также в утечках упоминается процессор Intel Core i7-14700HX, который будет иметь 8+12 конфигурацию ядер, что на 50% больше, чем в случае Core i7-13700HX, который имеет 8 электронных ядер. Ожидается, что это приведет к существенному увеличению производительности. Процессор Core i7-14700HX был замечен на платформе Intel с графикой Intel Arc A570M и 64 ГБ памяти DDR5-4800. Эти конфигурации предназначены для высококлассных геймеров и, скорее всего, будут иметь высокую цену.

Важно отметить, что характеристики ядра некоторых SKU будут улучшены, и все процессоры Raptor Lake-HX Refresh 14-го поколения также предложат увеличение тактовой частоты. Предполагается, что ноутбуки 14-го поколения будут в основном использовать графические процессоры NVIDIA RTX 40, поскольку они представляют собой наиболее мощные графические решения для мобильных платформ. Выход семейства процессоров Intel Raptor Lake-HX 14-го поколения Refresh ожидается в начале 2024 года, с ожиданием множества ноутбуков, оснащенных этими чипами, после их официального представления. Позже, в начале 2025 года, ожидается выпуск чипов Arrow Lake-HX, о которых уже была информация.