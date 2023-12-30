Обнаружены результаты тестов бюджетного Intel Core i5-14450HX

Процессор Intel Core i5-14450HX для ноутбуков 14-го поколения был замечен в результатах тестов Geekbench и представляет собой базовую модель в обновленной серии Raptor Lake.

На данный момент известны четыре процессора Raptor Lake-HX Refresh 14-го поколения, ориентированных на сегмент игровых ноутбуков. Эти процессоры предназначены в первую очередь для игр, но также могут повысить производительность при работе с контентом. Линейка HX представляет собой альтернативу процессорам Intel Meteor Lake, ориентированным на массовые и энергоэффективные платформы, причем лишь некоторые SKU получат значительную игровую поддержку. Линейка HX 14-го поколения будет предлагать больше ядер и более высокие тактовые частоты, а также более продвинутые системы охлаждения и поддержку дискретных графических решений. В отличие от Meteor Lake, они не включают в себя AI NPU, однако пока эти ядра не приносят существенной выгоды в играх.

Что касается технических характеристик процессора Intel Core i5-14450HX, это 10-ядерный чип (6 P-ядер + 4 E-ядра) с базовой частотой 2,6 ГГц и Boost-частотой до 4,8 ГГц. Объем кэш-памяти L3 составляет 20 МБ. Процессор был протестирован в ноутбуке Colorful M15 (2024), оснащенном 16 ГБ памяти DDR5-5600 и дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4050.

Несмотря на наличие встроенного iGPU с 32 исполнительными блоками на базе архитектуры Xe, новая архитектура Xe-LPG не применяется в высокопроизводительной линейке HX. Это может измениться в будущем, учитывая, что AMD Strix Point включает в себя поддержку более крупных графических процессоров на одном чипе.

Сравнив процессор Intel Core i5-14450HX с Core i5-13450HX, который имеет лишь 200 МГц меньше, можно ожидать лишь небольшого увеличения производительности, возможно, около 5%. Этот чип, подобно 13450HX, может стать популярным среди широкого круга геймеров, но конкуренция с линейкой Dragon Range HX от AMD, а также предстоящим выпуском следующего поколения Fire Range HX, потребует соответствующего установления цен.