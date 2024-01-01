Обновление iOS 17.2.1 вызывает отключение связи на iPhone

Apple недавно выпустила обновление iOS 17.2.1 с существенными исправлениями ошибок для iPhone, решив проблему быстрого разряда аккумулятора, которая беспокоила некоторых пользователей. Несмотря на это, появились отчеты о том, что некоторые пользователи всё равно сталкиваются с проблемами с аккумулятором, а также с нарушением сотовой связи после обновления.

В примечаниях к выпуску утверждается, что обновление содержит "важные исправления ошибок", но некоторые источники утверждают, что проблемы с аккумулятором не были полностью устранены. Пользователи также сообщают о том, что после обновления их iPhone перестали подключаться к провайдерам сотовой сети, влекущему за собой нарушение связи.

На данный момент Apple не выпустила исправление для этих проблем. Возможно, компания решит эти вопросы в предстоящем обновлении iOS 17.3, которое находится на стадии бета-тестирования и может быть выпущено в январе.

Тем временем, остается нерешенным вопрос, почему проблемы с сотовой связью возникли в результате обновления, и Apple не предоставила официального комментария по этому поводу. Вероятно, подробности будут уточнены, когда компания выпустит новые обновления. Пользователям, столкнувшимся с проблемами, рекомендуется обращаться за поддержкой и следить за обновлениями от Apple для получения решения.