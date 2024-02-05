Образец процессора Intel Arrow Lake-S раскрывает детали следующего поколения

Будущие процессоры Intel Arrow Lake-S для стационарных ПК могут претерпеть некоторые изменения в технологии Hyper-Threading, так указывает образец, обнаруженный недавно.

Этот слух поступил от InstaLatX64, который обнаружил тестовую машину Intel с процессором Intel Arrow Lake-S для стационарных ПК, имеющим 24 ядра и 24 потока, работающими на частоте 3 ГГц. Хотя информация об отсутствии Hyper-Threading не фигурирует в базе данных, аналогия проводится на основе общего количества потоков, которое равно 24. Исходя из предыдущих утечек, известно, что Arrow Lake-S для стационарных ПК будут иметь до 8 ядер P и 16 ядер E, что на 16 и 8 потоков меньше соответственно. Вероятно, ядра P-ядер Arrow Lake-S могут лишиться поддержки Hyper-Threading, что может иметь свои плюсы и минусы.

Это может указывать на возможное отсутствие Hyper-Threading в будущих процессорах Intel. Причины этого изменения пока неизвестны, возможно, Intel считает, что это нецелесообразно для будущих рабочих нагрузок. Компания активно работает над технологией Thread Director в сотрудничестве с Microsoft для точной настройки производительности P-Core и E-Core в Windows. Также утверждается, что Arrow Lake-S для стационарных ПК может отказаться от поддержки инструкций AVX512. Это может быть обусловлено более высоким энергопотреблением или убеждением Intel в том, что AVX-512 применим к корпоративному и серверному сегменту, а не к более доступным клиентским платформам.

В общем, Arrow Lake-S ожидается с архитектурой Lion Cove P-Core и Skymont E-Core, предлагая до 8 P-Cores и 16 E-Cores, всего 24 ядра. Также планируется новый iGPU GT1 Xe-LPG. Процессоры Arrow Lake-S будут предлагаться на новых материнских платах с разъемом LGA 1851 для PCH 800-й серии, включая серии Z890, H870, B860 и H810.