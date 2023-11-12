Объявлены характеристики смартфона Samsung Galaxy A25 — неплохая камера но спорный процессор

После публикации качественного рендера смартфона Samsung Galaxy A25 5G в сети появилась дополнительная информация о его характеристиках и цене. Передняя часть корпуса обладает U-образным вырезом и оснащена 6,5-дюймовым экраном FHD+. В устройстве используется интерфейс One UI, построенный на базе Android 13.

Что касается камер, то тыловая часть корпуса оборудована тройной камерой, включая 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную макрообъектив, а также 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Смартфон Samsung Galaxy A25 5G оснащен собственным процессором Exynos 1280. Это восьмиядерный чип, разработанный с использованием техпроцесса 5 нм, с двумя ядрами Cortex-A78 (2400 МГц) и шестью ядрами Cortex-A55 (2000 МГц). Емкость аккумулятора Galaxy A25 5G составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, но зарядное устройство не включено в комплект.

Galaxy A25 5G представлен в черном, синем, серебристом и желтом цветах, доступен в двух вариантах памяти: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Оба варианта хранения доступны по цене от 300 до 400 евро (от 29500 до 39500 рублей, на момент написания новости).