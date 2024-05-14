Объявлены цены на комплектующие коллаборации MSI и Monster Hunter

Компания MSI Technology объявила о сотрудничестве с Capcom, разработчиком игры Monster Hunter, для выпуска ограниченной серии компьютерного оборудования на игровую тематику. Теперь анонсированы цены на некоторые продукты.

Игровая материнская плата MSI MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION стоит 3499 юаней (примерно 484$). Она оснащена 16+1+1 фазами питания, интеллектуальным блоком питания SPS 90 А, улучшенными радиаторами и тепловыми трубками прямого контакта. Также она поддерживает новейшую технологию Lightning Gen 5.0, слоты PCIe и M.2, а также Lightning USB 20G. Материнская плата поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Универсальная система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION стоит 799 юаней (около 111$). Водяной насос использует трёхфазный двигатель и имеет 12 каналов, встроенных в радиатор. Он оснащен технологией разделения горячей и холодной воды. Водоблок имеет круглую конструкцию, вращающуюся на 270 градусов, и поддерживает регулируемые световые эффекты ARGB.

Игровой корпус MSI MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION стоит 999 юаней (около 138$). Он имеет интегрированную переднюю панель с решеткой толщиной 1 мм, оснащен четырьмя 120-мм вентиляторами и поддерживает двойное встроенное водяное охлаждение спереди и сверху.