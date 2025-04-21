Обзор видеокарты PNY GeForce RTX 5060 Ti Stealth OC 16 ГБ: тихая мощь для 1440p

Видеокарта PNY GeForce RTX 5060 Ti Stealth OC 16 ГБ – новинка в среднем сегменте от NVIDIA, основанная на архитектуре Blackwell. Она призвана заменить популярную RTX 4060 Ti, предлагая больший объём памяти, улучшенную энергоэффективность и поддержку новых технологий, таких как DLSS 3.5 и улучшенный рейтрейсинг.

В этом обзоре мы рассмотрим дизайн карты, её охлаждение и, самое главное, производительность в современных играх, чтобы понять, насколько она оправдывает свою цену.

Дизайн и система охлаждения

PNY RTX 5060 Ti Stealth OC выполнена в строгом черном цвете с матовым покрытием, без излишней агрессивности в дизайне. Это двухслотовая видеокарта с длиной 240 мм, что делает её удобной для компактных сборок.

Корпус: Чёрный пластик с текстурой под мягкий глянец, без RGB-подсветки – лаконично и ненавязчиво.

Охлаждение: Два 90-мм вентилятора с полупассивным режимом (при низкой нагрузке они останавливаются). Радиатор массивный, с тремя тепловыми трубками, что для 160-ваттной карты более чем достаточно.

Разъёмы питания: Один 8-пиновый коннектор – никаких переходников не требуется.

Карта получилась тихой – даже под нагрузкой вентиляторы не превышают 32 дБ, что сравнимо с шепотом. Температура ядра держится в районе 68–70°C, что говорит о продуманной системе охлаждения.

Тестирование в играх (1440p, максимальные настройки)

Тесты проводились на системе с Intel Core i5-13600KF, 32 ГБ DDR5-6000, Windows 11. В сравнении участвовала RTX 4060 Ti 16 ГБ, чтобы показать разницу между поколениями.

Cyberpunk 2077 (RT Ultra, DLSS 3.5 Quality)

RTX 5060 Ti: 64 FPS

RTX 4060 Ti: 52 FPS (+23% у новой карты)

Благодаря DLSS 3.5 геймплей остаётся плавным даже с трассировкой лучей.

Alan Wake 2 (RT Medium, DLSS Balanced)

RTX 5060 Ti: 58 FPS

RTX 4060 Ti: 46 FPS (+26%)

Одна из самых требовательных игр – здесь 16 ГБ памяти явно кстати.

Call of Duty: Modern Warfare III (Ultra, DLSS Quality)

RTX 5060 Ti: 114 FPS

RTX 4060 Ti: 98 FPS (+16%)

Разница заметна в динамичных сценах.

RTX 5060 Ti: 114 FPS RTX 4060 Ti: 98 FPS (+16%) Разница заметна в динамичных сценах. Starfield (Ultra, FSR 3 Quality)

RTX 5060 Ti: 62 FPS

RTX 4060 Ti: 51 FPS (+21%)

Даже без DLSS карта справляется лучше предшественницы.

Вывод: стоит ли покупать?

PNY GeForce RTX 5060 Ti Stealth OC 16 ГБ – удачное обновление в среднем сегменте. Она предлагает:

Заметный прирост производительности (15–25% над RTX 4060 Ti).

16 ГБ памяти – запас на будущее, особенно для игр с RT.

Тихий и холодный дизайн с полупассивным охлаждением.

DLSS 3.5 и улучшенный рейтрейсинг.

Минусы:

Нет RGB (но это субъективно).

В 4K памяти может хватить, но мощности – уже нет.

Итог: Если вы ищете сбалансированную карту для 1440p с запасом на будущее – RTX 5060 Ti от PNY отличный вариант. Но для 4K-гейминга лучше смотреть на RTX 5070 и выше.