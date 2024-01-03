Официальная презентация GeForce RTX 40 SUPER пройдет на CES 2024

NVIDIA недавно объявила о предстоящем выпуске своих новых графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, которые планируется представить на мероприятии CES 2024.

Официальные социальные медиа-каналы NVIDIA обновились новым изображением, демонстрирующим культовую систему охлаждения FE (Founders Edition) с белым светодиодом и технологию охлаждения на основе осевой конструкции. Это захватывающий тизер, появившийся всего за несколько дней до ожидаемого представления новых графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER на выставке CES 2024.

"Специальный адрес" от NVIDIA на CES 2024 запланирован на 8 января в 8 утра по тихоокеанскому времени. Все подробности об этих новых "СУПЕР" графических процессорах будут раскрываться на мероприятии. Утечки данных предоставили технические характеристики для нескольких моделей:

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER:

Графический процессор AD103-400 (PG139 SKU 355) с 10 240 ядрами.

256-битный интерфейс шины, 16 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 23 Гбит/с.

Ожидается прирост производительности на 3-5% по сравнению с RTX 4080 Non-SUPER.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER:

Графический процессор AD103-275/AD102-175 (PG141 SKU 323) с 8448 ядрами.

256-битный интерфейс шины, 16 ГБ памяти GDDR6.

Ожидается прирост производительности на 15% по сравнению с RTX 4070 Ti Non-SUPER.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER:

Варианты графических процессоров AD104-350 или AD103-175 SKU (PG141 SKU 335) с 7168 ядрами.

192-битный интерфейс шины, 12 ГБ памяти GDDR6X.

Ожидается прирост производительности на 14% по сравнению с RTX 4070 Non-SUPER.

Семейство графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER будет представлено на CES 2024, а официальный релиз намечен на январь 2024 года.