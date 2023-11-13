Официально представлен Vivo X100 — дебют Dimensity 9300 и новый стандарт мобильной съемки

На сегодняшней конференции по представлению новых продуктов серии vivo X100 были официально анонсированы технические характеристики смартфонов этой серии.

Ключевой особенностью является использование процессора Dimensity 9300, ставшего первым в мире с полноядерным процессором с 12-ядерным флагманским графическим чипом и отдельным модулем искусственного интеллекта седьмого поколения, включающим в себя встроенный генеративный механизм искусственного интеллекта - APU790. Этот чип может стать лидером в производительности и энергоэффективности, а также обеспечить полную интеграцию программного и аппаратного обеспечения для работы с ИИ.

Кроме того, устройства серии X100 станут первыми в мире, использующими память LPDDR5T с пропускной способностью до 9,6 Гбит/с. Общий балл Antutu для устройства превысил 2,24 миллиона баллов, что подчеркивается как "полная мощь и всеядность".

Особое внимание уделяется модели vivo X100 Pro, оснащенной чипом обработки изображений V3 собственной разработки. Совместно с Dimensity 9300, этот чип переносит съемку видео на мобильные телефоны в "эру вычислительных камер". Примечательно, что X100 Pro предлагает функции "полноканальной обработки на уровне 4K", включая различные эффекты видео, такие как размытие на уровне фильма 4K и регулировка стилей видео 4K.

Важно также отметить, что vivo акцентирует внимание на дизайне устройств, вдохновленном солнцем, луной и звездами. Мобильные телефоны серии X100 приобретают уникальный дизайн с использованием зеркальной нержавеющей стали для создания двойного кольца солнца и луны. Цветовая гамма устройств включает синий цвет звезды, белый лунный свет и черный цвет Chenye, каждый изготовлен из разных материалов для придания уникальной текстуры.

Также было объявлено о выпуске мобильных телефонов с использованием технологии глубокого крашения с двойным валиком, предоставляющей новую текстуру водной ряби для цвета заката оранжевого цвета. Информация о ценах и сроках поставок в магазины будет обнародована позже.