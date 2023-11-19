Официально представлена складная портативная консоль AYANEO SLIDE

Сегодня официально представлен раздвижной карманный телефон AYANEO SLIDE с процессором R7 7840U и 6-дюймовым экраном. Предварительная цена начинается с, примерно, 62 000 рублей, а поставки запланированы на конец ноября.

Устройство оснащено автоматической пружинной направляющей для бесступенчатой регулировки. Экран легко поднимается или опускается с легким нажатием, обеспечивая угол наклона от 10° до 30°. Экран AYANEO SLIDE — это 6-дюймовый цветной IPS с разрешением 1080P, яркостью 400 нит и широкой цветовой гаммой.

Внутри используется процессор AMD Ryzen 7 7840U с TDP до 28 Вт. Система охлаждения с тремя медными трубками "3+2" обеспечивает эффективное отведение тепла. Устройство оснащено слайдером с клавиатурой RGB, аккумулятором емкостью 46,2 Втч с поддержкой быстрой зарядки PD. Также включены Master All -круглая ручка, клавиши ABXY, плечевые клавиши, рокер Холла и линейный триггер Холла.

Технические особенности включают два интерфейса USB4 Type-C, слот для карт TF уровня SD 7.0 с максимальной скоростью чтения 700 МБ/с и SSD M.2 2280 PCIe 4.0 с поддержкой до 4 ТБ.