Официально выпущен Xiaomi Poco C65 — процессор Helio G85 и экран с частотой обновления 90 Гц

Компания Poco, которая входит в группу Xiaomi, представила сегодня свой новый мобильный телефон Poco C65. Этот смартфон представляет собой обновленную версию Poco C55 с улучшенной частотой обновления экрана, камерой и скоростью зарядки.

Передняя часть Poco C65 оснащена 6,74-дюймовым ЖК-экраном IPS, имеющим разрешение 1600x720 пикселей, частоту обновления 90 Гц, максимальную яркость 600 нит, сертификат TUV на низкий уровень синего света и поддержку затемнения постоянного тока.

Фронтальная камера Poco C65 имеет разрешение 8 миллионов пикселей, что является улучшением по сравнению с 5 миллионами пикселей Poco C55, и она также оснащена кольцом мягкой подсветки. На задней панели находятся две камеры: основная камера с 50 миллионами пикселей и диафрагмой f/1,8, а также дополнительная камера с 2 миллионами пикселей и диафрагмой f/2,4, которая служит макрообъективом.

Poco C65 также предоставляет возможность биометрической разблокировки с помощью емкостного сканера отпечатков пальцев, расположенного на боковой панели, или функции распознавания лица с использованием передней камеры. Емкость аккумулятора в Poco C65 составляет 5000 мАч, и этот смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт (зарядное устройство на 10 Вт входит в комплект). Одним из важных обновлений по сравнению с Poco C55 является использование интерфейса USB-C и сохранение разъема для наушников 3,5 мм.

Следует отметить, что в Poco C65 продолжает использоваться 12-нм процессор MediaTek Helio G85. Этот смартфон будет доступен в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, а его цветовая гамма включает в себя черный, синий и фиолетовый варианты. Конкретная цена и дата выпуска будут объявлены позже.