Официальные фотографии Meizu 21 намекают на RGB-вспышку

На днях в Интернете появился плакат с изображением "черного ящика" Tmall, демонстрирующий дизайн задней панели нового телефона Meizu 21.

Судя по изображению, Meizu 21 сохраняет дизайн предыдущего поколения с вертикальным расположением задних линз. Однако в новом телефоне добавлены световые эффекты RGB к кольцевой вспышке предыдущего поколения, что делает его более узнаваемым. Представленная на плакате версия имеет белую панель, а рамка создает эффект четырех равных сторон.

По информации блоггера @digitalchatstation, Meizu 21 оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, поддержкой высокочастотного затемнения PWM (1920 Гц), процессором Snapdragon 8 Gen 3 и операционной системой Flyme 10.5.

Смартфон также оборудован встроенным аккумулятором емкостью 4800 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт, линейным двигателем 0916 по оси X, 200-мегапиксельной основной камерой, ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев под экраном и металлической средней рамкой.

Meizu сообщила, что Meizu 21 будет работать на Flyme 10.5, предлагая обновленную и удобную гуманизированную систему с практичными функциями, такими как менеджер мобильных телефонов и управление разрешениями push-уведомлений. Компания также подтвердила свое стремление к минимизации системной рекламы, утверждая, что серия Meizu 20 оставалась без системной рекламы в течение 17 недель подряд. Meizu 21, оснащенный Flyme 10.5, нацелен на продолжение лидерства в категории "свежий и простой в использовании".