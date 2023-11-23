Официальный анонс Red Magic 9 Pro — подтверждение утечек и, сравнительно, небольшая цена

На сегодняшней конференции по запуску новых продуктов была официально представлена серия игровых телефонов Red Magic 9 Pro, включая модели Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro +, с начальной ценой от, примерно, 54 000 рублей.

Серия Red Magic 9 Pro, по словам представителей, представляет собой "высшую форму моноблока мобильного телефона, единственный флагман в отрасли с плоской задней панелью", обладающую интегрированным стеклом и внутренними компонентами. Прозрачность стекла увеличена на 14%, коэффициент устойчивости к царапинам увеличен на 32%, а стоимость производства увеличена на 40%. Внутренние компоненты были улучшены, включая аккумулятор максимальной емкости среди флагманских телефонов, виртуальный компьютер максимального размера в отрасли, увеличенный модуль камеры, увеличенный воздуховод для охлаждения и два новых радиочастотных аппаратных средства. Толщина нового телефона составляет 8,9 мм, и он предлагается в трех цветах: Dark Knight, Deuterium Front Transparent Dark Night и Deuterium Front Transparent Silver Wings.

Экран в серии Red Magic 9 Pro оснащен суперконкурентным полноэкранным режимом пятого поколения под экраном, обеспечивающим "лучшие визуальные эффекты в истории Red Magic". Экран представляет собой 6,8-дюймовый гибкий прямой экран AMOLED с разрешением 2480*1116, соотношением экрана к корпусу 93,7% и первым в отрасли люминесцентным материалом BOE Q9+ под экраном с ШИМ-регулированием частотой 2160 Гц и другими технологическими характеристиками. Также используется 16-мегапиксельная фронтальная камера под экраном, повышающая детализацию на 30%.

В плане производительности Red Magic 9 Pro оснащен "железным треугольником производительности": процессором Snapdragon 8 третьего поколения, полнокровной версией LPDDR5X и UFS4.0, вентилятором из сплава, водяным воздуховодом, энергетическим двигателем CUBE и другими технологиями. АнTuTu набрал 2 291 328 баллов, средняя частота кадров в Genshin Impact составляет 60 кадров в секунду. Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 6500 мАч + быстрой зарядкой 80 Вт, полностью заряжающей телефон за 35 минут.

Серия также поддерживает NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления, 5G и другие функции. Камера включает три задние камеры: 50-мегапиксельную оптическую камеру OIS с защитой от сотрясений, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную основную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру. Серия работает на RedMagic OS 9.0 и поддерживает функции умного управления в играх.

По ценам картина следующая:

Red Magic 9 Pro Dark Knight 8+256 ГБ — 4399 юаней (54 200 руб.), 12+256 ГБ — 4799 юаней (59 000 руб.), 12+512 ГБ — 5199 юаней (64 000 руб.);

Red Magic 9 Pro Deuterium Front Transparent Dark Night/Silver Wing 12+256 ГБ — 4999 юаней (61 500 руб.), 12+512 ГБ — 5399 юаней (66 400 руб.);

Red Magic 9 Pro+ Dark Knight 16+256 ГБ — 5499 юаней (67 700 руб.), 16+512 ГБ — 5799 юаней (71 400 руб.), 24 ГБ+1ТБ — 6999 юаней (86 100 руб.);

Red Magic 9 Pro+ Deuterium Front Transparent Dark Night/Silver Wing 16+256 ГБ стоит 5699 юаней (70 100 руб.), 16+512 ГБ — 5999 юаней (73 800 руб.).