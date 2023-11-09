Официальный анонс серии RTX 40 Super может состояться 8 января

Компания Nvidia объявила свой "Special Address" на выставке CES 2024 8 января, начиная с 8 утра по тихоокеанскому времени, и хотя нет явного упоминания о семействе графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, мы можем ожидать, что эти карты станут одним из основных вопросов повестки дня. Это также своего рода подтверждение недавнего твита Kopite7kimi, в котором он сказал, что графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER направляются к презентации CES.

На данный момент мы знаем, что NVIDIA, как ожидается, выпустит как минимум три видеокарты в своем стеке GeForce RTX 40 SUPER Refresh, в который войдут GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Эти соглашения об именах никоим образом не утверждены, равно как и спецификации и цены. NVIDIA производит и оценивает несколько SKU перед выпуском, чтобы избежать утечек фактического "стартового" оборудования, поэтому слухи, которые вы, возможно, слышите до сих пор, могут быть правдой, а могут и не быть. Верным является тот факт, что большинство SKU, по слухам, существуют в той или иной форме и появляются после запуска официальных розничных образцов.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, которая, по слухам, использует графический процессор AD103-400 с полными 10 240 ядрами, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэш-памяти L2. Чип будет использовать 256-битный интерфейс шины, что предполагает наличие 16 ГБ памяти GDDR6X, такой же, как у RTX 4080 Non-SUPER. Таким образом, это говорит о том, что NVIDIA имеет SKU как на 20 ГБ (AD102/320-бит), так и на 16 ГБ (AD103/256-бит), но что попадет в розничную продажу, еще неизвестно. NVIDIA GeForce RTX 4080 Non-SUPER имеет TBP 320 Вт, поэтому мы можем ожидать аналогичных показателей для 4080 SUPER.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, который, по мнению Kopite7kimi, является действительно странным выбором названия, и, честно говоря, так оно и есть. Но что касается характеристик, то, как сообщается, карта будет оснащена графическими процессорами AD103-275/AD102-175 с одинаковыми 8448 ядрами в обоих вариантах и ​​48 МБ кэш-памяти второго уровня. GeForce RTX 4070 Ti SUPER должен иметь TBP, близкий к отметке 285 Вт существующей модели 4070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, которая, как сообщается, будет доступна в конфигурациях SKU AD104-350 или AD103-175 с одинаковыми 7168 ядрами в обоих вариантах. Ожидается, что графический процессор получит 48 МБ кэш-памяти второго уровня. Похоже, что эта карта будет работать с памятью GDDR6X объемом 12 ГБ, хотя мы можем ожидать, что NVIDIA увеличит скорость памяти, используя лучшую память Micron DRAM, которая может снизить нагрузку на нижний 192-битный интерфейс шины. Для RTX 4070 SUPER TBP будет на 20 Вт выше, чем у существующей 4070 с мощностью 220 Вт.