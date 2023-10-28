Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra отличаются от данных ранних утечек

В настоящее время все признаки указывают на то, что Samsung намерена предложить впечатляющую камеру для преданных поклонников своей серии Galaxy S24 Ultra. Однако в последних утечках спецификаций камеры стало видно, что в системе камер могут произойти изменения.

Изначально Galaxy S24 Ultra планировалась с 200-мегапиксельной камерой ISOCELL HP2SX, 50-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом Sony IMX875, 10-мегапиксельным 10-кратным телеобъективом Sony IMX754+ и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором Sony IMX564, а также с лазерным автофокусом. Характеристики камеры выглядели впечатляюще, однако по всей видимости, Samsung внесла изменения.

Судя по всему, Galaxy S24 Ultra больше не будет оснащен 10-кратным телеобъективом, который популярен среди многих пользователей. Вместо этого Samsung решила использовать конфигурацию зума 3x+5x, и хотя она все равно обещает хорошие возможности, некоторые пользователи могут почувствовать разницу, особенно при съемке на большие расстояния.

Galaxy S24 Ultra, вместе с остальными устройствами, официально будет представлен в январе 2024 года. За последние несколько месяцев появилось много интересной информации о новых телефонах и других устройствах, которые Samsung планирует представить в ближайшем будущем. Следите за нашими обновлениями, так как ближе к 2024 году мы узнаем еще больше о новых устройствах Galaxy S24 и их функциях. Расскажите нам, на какие именно характеристики вы ожидаете больше всего.