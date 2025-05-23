One UI 7 на базе Android 15 добралась до Galaxy A25 и Tab S6 Lite

Samsung наконец-то запустила масштабное обновление One UI 7 на Android 15, и первые устройства уже начали его получать. В списке счастливчиков оказались смартфон Galaxy A25 и планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024 года). Правда, пока апдейт доступен только в Южной Корее, но глобальный релиз не за горами.

Для владельцев Galaxy A25 обновление весит внушительные 3,5 ГБ и несет версию прошивки A256NKSU5CYE2. Важно, что оно включает свежий майский патч безопасности — это хороший знак, учитывая, что многие другие устройства Samsung пока получили более старые обновления. Обычно компании требуется 1-2 недели, чтобы расширить развертывание на другие регионы, так что стоит набраться терпения.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) тоже получил свою порцию нововведений — 3-гигабайтное обновление с версией P620XXU5BYE5 и тем же актуальным майским патчем. Как и в случае со смартфоном, пока апдейт доступен только корейским пользователям.

Если не терпится попробовать One UI 7, можно вручную проверить наличие обновления: зайдите в «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить». Но лучше дождаться официального релиза в вашем регионе — так будет надежнее. Остальным пользователям Samsung остается следить за новостями — скорее всего, в ближайшие недели волна обновлений накроет и другие страны.