One UI 7 на базе Android 15 выходит для Galaxy A15 по всему миру

Samsung расширяет географию распространения One UI 7 для Galaxy A15 — после дебюта в Южной Корее на прошлой неделе, обновление теперь доступно в Азии, Европе и Северной Америке. Весом около 3 ГБ (версия A155FXXU6CYE3/A155MUBU6CYE3), оно приносит не только майский патч безопасности, но и полноценный переход на Android 15 с обновлённым интерфейсом, расширенными возможностями кастомизации и интерактивными уведомлениями Live.

Как и всегда у Samsung, релиз проходит поэтапно, поэтому жители разных регионов получат обновление в разное время. Для Galaxy A15 это первое крупное обновление ОС с момента выхода смартфона, что делает его особенно значимым для пользователей бюджетной линейки.