OnePlus 12 имеет класс пыле- и влаго защищенности IP65, а также USB 3.2 Gen 1 для скорости передачи данных до 10 Гбит/с

Сегодня компания OnePlus раскрыла две ключевые детали о предстоящем флагмане OnePlus 12.

Первое, что получит OnePlus 12, - это официальный класс пыле- и влаго защищенности IP65. Это не так хорошо, как IP68, который получают большинство флагманских телефонов, но все же делает телефон хорошо защищенным. Это, безусловно, на шаг выше, чем IP64 у предшественника.

Второе, что компания раскрыла о OnePlus 12, - это то, что телефон будет оснащен портом USB 3.2 Gen 1. Это тот же порт, который мы видели на других флагманских телефонах, обеспечивающий быструю передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с при использовании подходящего кабеля.

Судя по всей полученной информации, OnePlus 12 - одно из самых многообещающих устройств за последнее время. Похоже, что компания собирается предоставить множество топовых характеристик, и единственное, что беспокоит многих пользователей, - это то, что эти характеристики могут привести к значительному повышению цены.

OnePlus 12 будет официально представлен в Китае 5 декабря. За ним последует международный релиз, который состоится где-то в январе 2024 года.