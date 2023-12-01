OnePlus 12 получит "ультратонкий сканер отпечатков пальцев под экраном" и "двухцикличную систему теплоотвода"

OnePlus 12 получит "ультратонкий сканер отпечатков пальцев под экраном" и "первую в мире интегрированную двухцикличную систему теплоотвода"

Чем ближе к презентации OnePlus 12, тем больше информации мы получаем о предстоящем флагмане. Хорошо, что компания не скрывает все от зрителей и раскрывает все больше и больше деталей о телефоне по мере приближения к запуску.

Компания поделилась новыми подробностями о OnePlus 12, начиная со сканера отпечатков пальцев под дисплеем. OnePlus использует оптические сканеры отпечатков пальцев уже столько же времени, сколько мы видим сканеры отпечатков пальцев под дисплеем, и хотя они хороши, они не так быстры, как ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, и определенно не так безопасны. Однако компания может изменить эту ситуацию, поскольку она объявила, что будет использовать "ультратонкий сканер отпечатков пальцев под экраном". К сожалению, здесь не указано, будет ли он оптическим или ультразвуковым, но, учитывая, что компания упомянула, что он будет ультратонким, есть вероятность, что это будет последний вариант, поскольку оптические сканеры отпечатков пальцев - это камеры, расположенные прямо под экраном.

OnePlus 12 будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, что является отличным выбором, но, учитывая, что это флагманский процессор, возможны случаи нагрева и теплового дросселирования. Чтобы решить эту проблему, компания решила использовать "первую в мире интегрированную двухцикловую систему отвода тепла". Кроме того, в телефоне впервые в индустрии смартфонов будет использована паровая камера площадью 9 140 мм², которая займет площадь 38 547 мм².

Стало довольно очевидно, что компания не собирается останавливаться на достигнутом. OnePlus 12 выглядит как многообещающий смартфон от компании и может легко помочь оживить имя компании в индустрии, учитывая, что в прошлом у нас были некоторые промахи. В Китае смартфон появится 5 декабря, а международный запуск запланирован на январь 2024 года.