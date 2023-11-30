OnePlus 12 стал самым мощным смартфоном в рейтинге производительности AnTuTu

OnePlus 12 использует сочетание мощных внутренних спецификаций, начиная от Snapdragon 8 Gen 3 и заканчивая чистым пользовательским интерфейсом и, конечно же, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, чтобы обеспечить поразительный уровень вычислительной и графической производительности. Возможности флагмана были раскрыты в недавней утечке AnTuTu, где эта модель стала самой быстрой из всех протестированных, набрав более 2,3 миллиона баллов в общем зачете.

Недавно пользователь Digital Chat Station выложил изображение, на котором видно, какие результаты OnePlus 12 получил в недавнем тесте AnTuTu. По сравнению со всеми другими флагманами на Snapdragon 8 Gen 3, протестированными на данный момент, OnePlus 12 получил самый высокий общий результат - 2 333 033 балла. Есть несколько причин, по которым другие премиальные Android-планшеты могли не получить такой же результат. GizmoChina сообщает, что, по словам Ли Цзе, президента OnePlus в Китае, компания сотрудничала с разработчиками игр, производителями и чипмейкерами, чтобы оптимизировать игровую производительность OnePlus 12.

Наряду с этими оптимизациями OnePlus использует чистый пользовательский интерфейс в своих устройствах, что, вероятно, приводит к низкой нагрузке на ресурсы процессора и памяти, освобождая производительность при запуске таких приложений, как AnTuTu. Наконец, мы благодарим впечатляющий Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также паровую камеру, которая позволила 8-ядерному чипсету сохранять производительность в течение длительного времени, что и привело к такому результату.

Однако следует отметить, что все бенчмарки, включая AnTuTu, работают в течение короткого времени, и хотя эти программы можно использовать для определения производительности Android-флагмана, они не являются надежными для проверки устойчивой производительности OnePlus 12. Для этого у нас есть интенсивные игры, такие как Genshin Impact, которые могут поставить на колени даже самые мощные чипсеты, поэтому будет интересно посмотреть, как OnePlus 12 справится с этой визуально впечатляющей игрой, а также с играми.