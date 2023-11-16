Дизайн Pixel 8a подтвержден — в сети появились фотографии макета смартфона

Сразу после выпуска серии Pixel 8 появились официальные рендеры этого бюджетного устройства, и теперь мы впервые можем взглянуть на алюминиевый макет предстоящего телефона от Google. Однако, вероятно, его релиз состоится не раньше следующего года.

Представленный алюминиевый макет, по справедливости, предоставляет ограниченную информацию. Тем не менее, это свидетельство о том, что смартфон реально существует, и мы можем ожидать его выпуска в ближайшем будущем. Просмотрите фотографии ниже:

Нельзя быть уверенным в точности этого макета, но, рассмотрев его внимательно, рамки кажутся излишне толстыми. Они даже толще, чем у Pixel 7a. Надеемся, что это связано с процессом изготовления, так как на предыдущих рендерах рамки были заметны, но не выглядели такими массивными. Это, безусловно, стоит иметь в виду. Относительно характеристик, Pixel 8a также появился на Geekbench и оснащен урезанной версией чипсета Tensor G3. Ожидается, что Google воспользуется определенными усовершенствованиями. Однако на данный момент нет точной информации о том, в каком объеме будут сделаны улучшения.

Что касается даты выпуска, предполагается, что Pixel 8a появится во второй половине 2024 года, возможно, ближе к концу первой половины. Телефон будет запущен раньше, чем серия Pixel 9, и поставляться с предустановленной Android 14. После завершения макета мы можем ожидать появления большего количества фотографий устройства. Несмотря на внешние характеристики Pixel 8a, больше всего меня интересуют функции, связанные с искусственным интеллектом, которые он предложит. Учитывая акцент Google на обсуждении возможностей искусственного интеллекта Tensor G3, я с нетерпением жду увидеть, какие инновации сделают его более доступным вариантом.