OnePlus 13s — это производительный процессор Snapdragon 8 Elite в компактном форм-факторе 6,32 дюйма

Поклонникам компактных, но мощных смартфонов стоит обратить внимание на новый OnePlus 13s – эксклюзивную модель для Индии с топовыми характеристиками. При размере всего 6,32 дюйма он оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite, огромной батареей 5850 мАч и революционной системой охлаждения.

OnePlus 13s – это редкий пример небольшого, но производительного устройства. Его габариты (71,7 мм в ширину, 8,15 мм в толщину) и вес (185 г) делают его удобнее многих конкурентов, при этом внутри – полноценный флагман. Snapdragon 8 Elite работает в паре с 12 ГБ оперативки LPDDR5X и быстрым накопителем UFS 4.0 (256/512 ГБ).

Чтобы мощный чип не перегревался, OnePlus использовал испарительную камеру 4400 мм² и впервые в смартфоне – охлаждающий слой на задней панели. Батарея на 5850 мАч (больше, чем у iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra) поддерживает быструю зарядку 80 Вт и режим Bypass Charging. Производитель заявляет более 7 часов игры в BGMI на 120 FPS без подзарядки!

Смартфон получил двойную основную камеру:

50 МП (Sony LYT-700) с OIS

50 МП телеобъектив (2x, Samsung JN5)

Фронталка на 32 МП с автофокусом – редкость даже среди флагманов.

Дисплей – 6,32" LTPO OLED (1216×2640, 1-120 Гц) с пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ 2160 Гц.

Вместо привычного Alert Slider – программируемая кнопка Plus. Она управляет звуком, запускает ИИ-помощника Plus Mind (работает с календарем, заметками) или режим Mind Space для быстрого доступа к сохраненному контенту.

Еще один полезный ИИ-инструмент – VoiceScribe. Он умеет записывать, переводить и суммировать аудио из звонков, YouTube, Zoom и других приложений.

Доступно три цвета:

Green Silk (эксклюзивный оттенок)

Pink Satin

Black Velvet

OnePlus 13s – редкий пример компактного флагмана без компромиссов. Жаль только, что купить его можно только в Индии!