OnePlus представит 12-ю серию по случаю 10-летия бренда

4 декабря компания OnePlus проведет в Китае мероприятие, посвященное своему 10-летию: на нем будет присутствовать Пит Лау, один из основателей компании, но Карл Пей, другой создатель бренда, ныне возглавляющий компанию Nothing, пропустит мероприятие.

В 2013 году компания изначально планировала создать альтернативу преобладающей тенденции создания высококлассных устройств, отличающихся высокой производительностью и немалой стоимостью.

После успеха своего первого телефона, знаменитого "убийцы флагманов" One, OnePlus продолжила успешную работу с моделями OnePlus 3 и 3T.

Однако со временем аура превосходства, похоже, потускнела.

Как уже предполагалось, к юбилею будет приурочено представление нового телефона OnePlus 12, который должен стать главной достопримечательностью.

По слухам, в ходе мероприятия будут представлены как OnePlus 12, так и его китайский аналог Ace 3.

Китайский бренд уже продемонстрировал новую панель под названием Oriental Screen, что подогрело слухи о ее интеграции на предстоящей презентации. Ожидается, что этот телефон заменит нынешнюю флагманскую модель OnePlus 11 5G, которая была представлена в феврале этого года.

Компания уже раскрыла некоторые ключевые спецификации OnePlus 12, пока сфокусированные на одной модели.

Среди основных характеристик - новый 6,82-дюймовый дисплей с пиковой яркостью 2600 нит.

Что касается камеры, то, как ожидается, устройство будет оснащено новым 48-Мп сенсором Lytia 808 от Sony, с широкоугольным объективом 48 Мп и телеобъективом 64 Мп.

За питание будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Примечательно наличие аккумулятора с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, а также возвращение столь популярной беспроводной зарядки.

Генеральный директор OnePlus в Китае Ли Цзе Луи анонсировал это событие на Weibo, назвав OnePlus 12 "флагманом десятилетия".

Официальный аккаунт компании подтвердил проведение мероприятия, приложив изображение, на котором Пит Лау изображен в центре часов со стрелками на цифре 10, что позволяет предположить возможную презентацию Watch 2.

Информация также поступила от Макса Джамбора, активного инсайдера OnePlus.Он сообщил, что в предстоящую линейку войдет не одно устройство, а две серии, включающие стандартный вариант и версию "Pro". Глобальное представление серии OnePlus 12 запланировано на январь, что косвенно подтверждает китайское мероприятие, намеченное на 4 декабря.

Соответственно, следует отметить, что запуск серии OnePlus 12 в Европе и на других западных рынках ожидается в начале 2024 года.

Не исключена возможность того, что OnePlus представит модель OnePlus 12R в качестве преемника предыдущей модели OnePlus 11R, однако на данный момент никаких дополнительных моделей, кроме базового варианта, не подтверждено.