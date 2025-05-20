OnePlus снова всех запутала: новый планшет в Европе получит другое название, чем в Китае

OnePlus продолжает свою сомнительную традицию запутывать покупателей разными названиями для одних и тех же устройств в разных регионах. Не успел китайский рынок получить OnePlus Pad 2 Pro, как компания объявила о скором выходе... OnePlus Pad 3 для Европы и других стран. Да-да, это одно и то же устройство, просто с разными названиями.

Технические характеристики планшета впечатляют:

Мощный Snapdragon 8 Elite

13,2-дюймовый экран 2400x3392 пикселей с 144 Гц

До 16 ГБ оперативной памяти

Аккумулятор 12 140 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт

Android 15 из коробки

OnePlus предлагает выгодные условия предзаказа — всего за 1 евро можно забронировать скидку 100 евро и получить дополнительные бонусы. Правда, судя по всему, зарядное устройство в комплект не войдет — компания намекает на это, предлагая купон на адаптер SuperVOOC 80 Вт.

Пока непонятно, зачем OnePlus нужно было так усложнять жизнь поклонникам бренда. Возможно, маркетологи компании считают, что цифра "3" звучит солиднее для мирового рынка. Как бы то ни было, сам планшет выглядит достойно — жаль только, что его представление омрачено этой странной игрой в названия.