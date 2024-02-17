OnePlus вернет деньги обманутым покупателям

OnePlus 12R недавно появился на рынке США по привлекательной цене в 599,99$, обещая впечатляющее оборудование за эти деньги. Компания также акцентировала внимание на телефоне с емкостью 256 ГБ, представляя его как оснащенного более быстрым стандартом UFS 4.0. Однако после проведения серии тестов стало ясно, что OnePlus дезинформировала своих клиентов, устанавливая более медленную память UFS 3.1. Для компенсации недостоверной рекламы производитель смартфонов решил возместить ущерб всем покупателям варианта с объемом памяти 256 ГБ.

Президент и главный операционный директор OnePlus, Киндер Лю, предоставил дополнительную информацию на странице сообщества компании. Это произошло после того, как он публично извинился за ложную рекламу OnePlus 12R и принял решение о компенсации для клиентов.

Однако это предложение не бессрочное: возмещение средств за вариант с объемом памяти 256 ГБ будет доступно только до 16 марта. Таким образом, у покупателей есть около месяца, чтобы воспользоваться этой возможностью. Несмотря на ошибки в рекламе, OnePlus 12R с 256 ГБ памяти все еще представляет собой привлекательное предложение, особенно учитывая его цену, а также наличие 16 ГБ оперативной памяти и чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 предыдущего поколения.

Маркетинговая команда OnePlus, вероятно, будет более осторожной и избегать подобных ошибок в будущем. Однако если подобные ситуации повторятся, будут проведены дополнительные проверки для подтверждения достоверности заявлений.