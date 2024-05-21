OpenAI удаляет скандальный голос "Sky" из ChatGPT

GPT-4o, представленный на прошлой неделе, вызывает ассоциации с фильмом 2013 года "Она" из-за способности мультимодальной модели имитировать эмоции и схожести голосового помощника Sky с голосом Скарлетт Йоханссон.

В фильме "Она" Йоханссон озвучила интерфейс ИИ по имени Саманта, развивающий эмоциональные отношения с пользователем в ближайшем будущем. Новые обновления GPT-4o позволяют ему имитировать эмоции с помощью голоса Sky, который напоминает голос знаменитой актрисы, что вызывает беспокойство.

Одним из главных обновлений ChatGPT в версии GPT-4o стала голосовая функция. LLM использует реалистичный голос, меняющий тон в зависимости от контекста. Диалоговый интерфейс обеспечивает естественные разговоры в реальном времени, а мультимодальная модель адаптируется к эмоциональному контексту. В 2023 году OpenAI запустила несколько голосов, включая Cove, Breeze, Juniper и Sky.

Бобби Аллин в своём сообщении на X привёл заявление Скарлетт Йоханссон, выражающее её недоверие и шок от того, что OpenAI использует голос, звучащий как её, для Sky. В твите она упомянула, что Сэм Альтман ранее предлагал ей озвучивать ChatGPT 4.0 для преодоления разрыва между людьми и ИИ. Скарлетт отказалась от предложения, но после выхода GPT-4o её окружение заметило поразительное сходство между голосом Sky и её голосом. Сейчас актриса ищет юридическое решение этой ситуации.

OpenAI в своём блоге объяснила процесс выбора голосов для голосового режима, упомянув, что профессиональные актёры озвучивания получают выше рынка за свои услуги. OpenAI заявила, что схожесть с голосом Йоханссон не была преднамеренной и принадлежит другой профессиональной актрисе, чьи детали не разглашаются для сохранения конфиденциальности.

В отдельном посте на X OpenAI объявила о временной приостановке использования голоса Sky до разрешения разногласий, но не упомянула о полном отказе от него.