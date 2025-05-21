Оперативка с экраном: V-Color представила революционные модули DDR5

В мире оперативной памяти для энтузиастов сложно удивить публику, но V-Color смогла это сделать. На выставке Computex компания представила модули DDR5 Xfinity Manta с встроенным ЖК-экраном — возможно, самый необычный апгрейд RAM за последние годы.

Что умеют эти "умные" модули:

На боковом экране отображаются частота, температура, напряжение и другая системная информация

Дисплей программируется через фирменное приложение

Во время демонстрации модули показывали активацию режима Boost 200S у процессоров Intel

Правда, за инновацию пришлось заплатить:

Из-за экрана чипы памяти расположены только с одной стороны

Максимальная емкость комплекта — 48 ГБ (2×24 ГБ)

В комплекте идут "фейковые" модули с RGB-подсветкой для эстетики

Несмотря на специализацию V-Color на профессиональной памяти, Xfinity Manta явно нацелена на геймеров:

Алюминиевые радиаторы с RGB-подсветкой

Поддержка платформ AMD и Intel

Запланированный выход в конце 2024 года

Цена пока не объявлена, но очевидно, что за такой эксклюзив придется доплачивать. Главный вопрос — насколько полезным окажется этот экран в реальном использовании, а не только в моддинг-сборках.

Одно можно сказать точно: V-Color сделала смелый шаг, который может задать новый тренд в индустрии. Осталось дождаться тестов и отзывов первых пользователей.