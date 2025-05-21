Оперативка с экраном: V-Color представила революционные модули DDR5

В мире оперативной памяти для энтузиастов сложно удивить публику, но V-Color смогла это сделать. На выставке Computex компания представила модули DDR5 Xfinity Manta с встроенным ЖК-экраном — возможно, самый необычный апгрейд RAM за последние годы.
Что умеют эти "умные" модули:
- На боковом экране отображаются частота, температура, напряжение и другая системная информация
- Дисплей программируется через фирменное приложение
- Во время демонстрации модули показывали активацию режима Boost 200S у процессоров Intel
Правда, за инновацию пришлось заплатить:
- Из-за экрана чипы памяти расположены только с одной стороны
- Максимальная емкость комплекта — 48 ГБ (2×24 ГБ)
- В комплекте идут "фейковые" модули с RGB-подсветкой для эстетики
Несмотря на специализацию V-Color на профессиональной памяти, Xfinity Manta явно нацелена на геймеров:
- Алюминиевые радиаторы с RGB-подсветкой
- Поддержка платформ AMD и Intel
- Запланированный выход в конце 2024 года
Цена пока не объявлена, но очевидно, что за такой эксклюзив придется доплачивать. Главный вопрос — насколько полезным окажется этот экран в реальном использовании, а не только в моддинг-сборках.
Одно можно сказать точно: V-Color сделала смелый шаг, который может задать новый тренд в индустрии. Осталось дождаться тестов и отзывов первых пользователей.