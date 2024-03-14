Oppo Find X7 Ultra признан смартфоном с лучшей камерой

Невозможно отрицать, что Oppo Find X7 Ultra — один из лидеров среди смартфонов с лучшей камерой на рынке, и теперь у компании есть данные, подтверждающие этот факт. В результате независимого тестирования, проведенного DXOMark, этот телефон получил очень высокие оценки, став лучшим смартфоном по качеству камеры.

Если вы ожидали обновления и хотели получить новый смартфон с первоклассной камерой, то Oppo Find X7 Ultra — ваш выбор. Что показал телефон в ходе тестирования? По результатам фотосъемки он набрал 156 баллов, также как и по видео и масштабированию. В режиме боке этот смартфон получил 85 баллов, что является самым высоким показателем, и 79 баллов за предпросмотр. Очевидно, что Oppo Find X7 Ultra превзошел ожидания.

Кроме того, Oppo Find X7 Ultra получил высокие оценки в категориях съемки при слабом освещении, в помещении и для съемки «Друзья и семья». Если вы ищете камеру смартфона, которая превзойдет все остальные на рынке, то стоит обратить внимание на этот телефон.

DXOMark отметил, что Oppo Find X7 Ultra обладает превосходной цветопередачей, отличным балансом белого и высоким качеством фотографий и видео. Однако следует отметить и некоторые недостатки. Например, на широкоугольных кадрах и при съемке с близкого расстояния некоторые детали могут теряться. Проблемой также может быть экспозиция и тональная компрессия в видео.

Судя по оценкам, Oppo Find X7 Ultra является неоспоримым лидером, но стоит отметить, что этот телефон не доступен повсюду. Это означает, что нам придется подождать следующего релиза, но, судя по текущим тенденциям, мы можем ожидать еще лучших камер в будущем.