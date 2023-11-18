Опубликованы первые тесты смартфонов серии Honor 100

В тестовой базе данных GeekBench появились два новых мобильных устройства от Honor — Honor 100 (модель MAA-AN00) и Honor 100 Pro (MAA-AN10). Первый оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC, в то время как у второго используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Официальное заявление компании Honor утверждает, что 23 ноября они выпустят две новые модели мобильных телефонов — Honor 100 и Honor 100 Pro. У серии Honor 100 будет два модуля задней камеры: один с полукруглой компоновкой, а другой — с неправильной эллиптической структурой. Рекламные изображения показывают, что белая задняя крышка имеет текстуру, напоминающую "под хлопок", в то время как фиолетовая обладает матовой поверхностью и однотонной отделкой, имитирующей кожу.

Модель Honor 100 с индексом "MAA-AN00" и кодовым названием "Crow" использует процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SoC с максимальной тактовой частотой 2,63 ГГц. Устройство работает на Android 13, снабжено 16 ГБ оперативной памяти и одним ядром процессора. Результаты тестов составили 1139 баллов в одноядерном режиме и 3375 баллов в многоядерном.

Модель Honor 100 Pro с индексом "MAA-AN10" и кодовым названием "kalama" оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC с максимальной тактовой частотой 3,19 ГГц. Устройство также работает под управлением Android 13 и оборудовано 16 ГБ оперативной памяти. Honor 100 Pro достиг результатов 1882 балла в одноядерном режиме и 4923 балла в многоядерном, согласно данным IT Home.