Опубликованы полные характеристики смартфона Google Pixel 8a

Полные спецификации смартфона Google Pixel 8a были недавно обнародованы, подтверждая ранее опубликованную информацию и включая возможность выбора версии с памятью объемом 256 ГБ.
Согласно представленному отчету, основные характеристики Google Pixel 8a можно кратко описать следующим образом:
- Экран: 6,1 дюйма, разрешение 1080*2400, с поддержкой частоты обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.
- Размеры: 152,172,78,9 мм
- Вес: 188 г
- Аккумулятор: емкость 4492 мАч
- Оперативная память: 8 ГБ
- Встроенная память: 128 ГБ/256 ГБ по стандарту UFS 3.1.
- Процессор: Google Tensor G3, с сопроцессором безопасности Titan M2
- Основная камера: 64-мегапиксельная широкоугольная камера, дополненная 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.
- Фронтальная камера: 13 миллионов пикселей
- Цвета корпуса: Мятный, Фарфор, Обсидиан, Гнедой
- Обновления: Гарантия обновлений операционной системы Android и обновлений безопасности на протяжении 7 лет.