Открылся предзаказ на Redmi K70E, хотя официального анонса еще не было

В этом месяце ожидается официальный выпуск смартфона Xiaomi Redmi K70E (вероятно, 29 ноября). Однако некоторые подробности у нас уже есть. В частности, по официальной информации, было проведено интенсивное часовое тестирование игры с открытым миром для этой новой модели при комнатной температуре, и частота кадров оказалась почти максимальной.

На промо-плакате указано, что Xiaomi Redmi K70E успешно прошел часовой тест игры с открытым миром при исходных параметрах изображения, разрешения и температуры 25°C, достигнув средней частоты кадров в 58,86 кадров в секунду.

Впервые было объявлено, что Redmi K70E оснащен процессором Dimensity 8300-Ultra с комплексной оценкой производительности AnTuTu V10 более 1,52 миллиона баллов. Этот процессор, имеющий общие черты с Dimensity 9300, работает на 4-нм техпроцессе TSMC, использует архитектуру Imagiq ISP девятого поколения, а также архитектуру APU седьмого поколения и поддерживает технологии хранения UFS4.0.

Кроме того, Redmi K70E представлен как "полностью реализованный AIGC" и поддерживает функции искусственного интеллекта, такие как быстрое создание текста с использованием AI, фотография AI для генерации новых изображений, увеличение изображения AI для автоматического создания текстовых изображений и другие возможности. Модель доступна для предварительного заказа на JD.com, и сроки резервирования истекают 29 ноября.